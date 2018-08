Vil ha kvalturister på avstand

Fiskere frykter for alvorlige uhell der båter med kvalturister har kommet svær fiskere i fullt virke. Flere ganger har det holdt på å gå galt.

Foto: Illustrasjonsfoto

Dette ble diskutert av arbeidsutvalget i Nordland fylkes fiskarlag forleden. Lagets arbeidsutvalg gjorde følgende vedtak:

«Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag er tilfreds med at problemstillingen rundt det en kan kalle interessemotsetninger mellom kvalsafarinæringen og fiskerinæringen blir tatt opp slik at en kan unngå farlige situasjoner mellom de ulike næringsutøverne. Slik Arbeidsutvalget ser det er det kun tilfeldigheter som gjør at det ikke har vært alvorlige hendelser ute på fiskefeltene.

Arbeidsutvalget mener med bakgrunn i foranstående at det snarest må komme på plass et regelverk som gjør at en unngår at det oppstår farlige situasjoner på fjordene. For fiskerinæringen er det uunngåelig at det kommer kval inn på de fjordene der sildefisket foregår da kvalen naturlig nok er ute etter å skaffe seg mat av den samme bestanden som fiskerne er opptatt av å høste av.

Etter det en forstår så er hvalsafaribåtene tett opp til fiskefartøyene og forstyrrer fisket. Det er også eksempler der dykkere har gått i vannet nært fiskefartøy. Dette er en livsfarlig situasjon idet en dykker lett kan komme i kontakt med fiskefartøyet med fatale konsekvenser som resultat.

Arbeidsutvalget mener det snarest må etableres et regelverk som forbyr kvalsafarifartøy å komme nærmere et fiskefartøy i arbeid, herunder dets redskaper enn 0,2 n. m. Personer i sjøen / dykkere må holde en avstand til forannevnte på minst 0,4 n. m. Dersom avstanden er mindre før fiskefartøyet kommer i arbeid plikter kvalsafarifartøyet å fjerne seg når fangstoperasjonen påbegynnes med utsetting av not eller trål. Det er videre en forutsetning at den nevnte avstanden holdes inntil fangsten er tatt om bord og nota evt. trålen er kommet på dekk. Videre mener Arbeidsutvalget at kvalsafarifartøy må ha vikeplikt for fartøy som er i en fiske- eller kvalfangstsituasjon.

Arbeidsutvalget ser frem til at det kommer et regelverk på plass før sildesesongen tar til.»