Vil ha lavere EU-toll

– Tiden er inne for å fremforhandle en bedre EØS-avtale. Målet er å flagge hjem flere arbeidsplasser fra EU. En kraftig reduksjon i importtollen for bearbeidet fisk er et fint sted å begynne.

Det sier administrerende direktør Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening til Norsk Telegrambyrå.

– Regjeringen må være mer aktiv overfor EU. Eksporthindringene må bygges ned, fremholder Eriksson med klar adresse til tidligere minister-kollega Per Sandberg.

EU importerer ca 1,6 millioner tonn sjømat fra Norge hvert år. Det utgjør i rene kroner 61 milliarder. EØS-avtalen er på dette punktet likevel for dårlig, mener Robert Eriksson.

– Norsk fisk sysselsetter i dag 21.000 personer i EU. Det er på tide at flere av disse arbeidsplassene flagges hjem, sier han.

– Importtollen er 2 prosent på ubehandlet fisk og 20 prosent på røkt fisk. Handelsbetingelsene til vårt største marked har stått på stedet hvil i 20 år, sier Eriksson tiol telegrambyrået.

– Mer foredling i Norge ville også gitt mindre klimagassutslipp fra transport, legger han til.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) er langt på vei enig.

– Jeg er enig i at det er viktig å legge til rette for lønnsom bearbeiding i Norge, og at det er viktig å redusere importtoll på bearbeidet fisk i EU. Handelsvilkår påvirker klart muligheten for bearbeiding, men også arbeidskostnader, kostnadsnivå, transport og stabile leveranser betyr mye for lønnsomheten, sier Sandberg til NTB.