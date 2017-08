Vil ha litt strukturering under 11 meter

Norges Fiskarlag vil gi den minste kystflåten mulighet til å strukturere litt.

Foto: Dag Erlandsen

Det melder nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

Dette forslaget går ut på at de minste kystfiskebåtene skal få samle flere kvoter på samme båt.

Leder Kjell Ingebrigtsen kaller forslaget en «moderat strukturordning» for båtene i lukket flåtegruppe under 11 meter.

- Med «moderat» mener vi en ordning som gir denne flåten større forutsigbarhet og stabilitet i driftsgrunnlag, sier Ingebrigtsen til nettstedet.

Forslaget går ikke direkte inn på hvor mange kvoter som kan samles på en båt i denne gruppen, men mener at i «moderat» ligger at det ikke bør være like omfattende for de større båtene i kystflåten.

- Vi ser helst at det er like strukturordninger for alle flåtegruppene, for hvitfisk så vel som pelagisk, sier han.