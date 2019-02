Vil ha markedsadgang for kvalkjøtt

Når fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP) i neste måned besøker Japan, krever Sjømat Norge at han jobber for full markedsadgang for kvalkjøtt.

Saken er den, at japanerne meldte seg ut av den internasjonale kvalfangstkommisjonen og har etter det søkt Norge for råd og kunnskap om forvaltning av kval-ressursen.

- Skal Japan innhente hvalråd hos oss, må vi forlange markedstilgang fra dem, mener administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

Det foregår i dag en begrenset eksport av kvalkjøtt til Japan, i første rekke i frossen form. Sjømat Norge ønsker å ta det videre til å gjelde ferske kvalprodukter.

- Det er liten politisk vilje til å kreve at Sjømatrådet tar tak i å markedsføre hvalen fordi man er redd det vil føre til internasjonale utfordringer. Og ikke har næringen selv økonomiske muskler til større kampanjer eller produktutvikling. Resultatet er synkende interesse for hvalkjøtt blant nordmenn, sier Ystmark til nettstedet.

- Men åpner man opp det japanske markedet med sine 127 millioner innbyggere, så vil omsetning og marginer øke betraktelig. Det gir rom for kampanjer og produktutvikling i Japan og ikke minst rettet mot norske konsumenter, sier han.

Han mener det er mer naturlig å fokusere på markedsadgang i Japan. Og om én måned lover han å ta opp temaet når han gjester landet.

- Jeg vil diskutere markedsadgang for hval på det japanske markedet når jeg reiser til Japan i mars. En handelsavtale med Japan er høyt på min prioriteringsliste. Det er derfor jeg skal bruke fire dager i Japan kommende måned, sier Nesvik til fiskeribladet.no.

- Dagens eksportvolum på hval er forholdsvis lavt. Den halve millionen jeg har bevilget overstiger langt det som ville vært budsjettet for markedsføring av hval dersom Sjømatrådet skulle finansiert markedsføringen gjennom eksportavgiften. Norske hvalfangere får mye mer offentlig finansiert markedsføring enn det noen andre sjømatprodusenter får, avslutter fiskeriminister Harald T. Nesvik til nettstedet.