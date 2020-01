Vil ha mer frossenfisk ut på auksjon

Forslaget om tvungen frossenfisk-auksjon har skapt bruduljer i havfiskeflåten. Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag etterlyser alternativer.

- Det er negativt for alle at mengden fryst råstoff som tilbys i det åpne markedet gjennom auksjon har gått ned. Hvis Fiskebåt har andre virkemidler som kan snu trenden, er vi selvsagt interessert i å se på det, sier Haugland til Kyst og Fjord.

Kan diktere omsetningsformer

Det var i begynnelsen av desember at de tre salgslagene Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag sendte ut et høringsbrev med forslag til endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk. Gjennom Fiskesalslagsloven har salgslagene lovhjemmel til å fastsette både salgsvilkår og omsetningsformer, men det er sjelden at de gjør seg bruk av muligheten. Nå ønsker lagene å benytte hjemmelen, for å snu trenden der stadig mer av frossenfisken selges via kontrakter og egenovertakelser, på bekostning av auksjonsfisken.

- Det synes å være stor faglig enighet om at auksjonen bør ha en dominerende plass i omsetningssystemet, skriver lagene i høringsbrevet, der man også viser til at Fiskebåt selv ønsker et velfungerende auksjonssystem for villfisk. Da Fiskebåt-leder Paul Harald Leinebø åpnet årsmøtet i organisasjonen for ett år siden, sa han dette i årsmøtetalen:

- Dersom en stadig mindre andel blir solgt på auksjon, vil denne markedsplassen tape sin betydning. Vi arbeider for at mest mulig av råstoffet bør omsettes på auksjon.

Likevel har forslaget fra salgslagene skapt betydelig debatt, med flere frustrerte leserinnlegg i Fiskeribladet. Andre har kommet med tilsvar, der man har minnet rederne om at fisken er fellesskapets eiendom, og at det ikke er kun opp til dem å bestemme hvordan fisken skal omsettes til fellesskapets beste.

For firkanta

Haugland møtte nylig havfiskeorganisasjonen på et medlemsmøte i Ålesund, for å møte havfiskeflåten ansikt til ansikt.

– Auksjon er viktig, ikke bare fordi fisk bør omsettes på åpne markeder, men også fordi auksjonsprisen er en viktig rettesnor for andre prisfastsettelsesmekanismer. For lite fisk på auksjon innebærer at de oppnådde prisene ikke vil kunne brukes som rettesnor, sier Haugland, som møtte stor prinsipiell enighet blant rederne. Samtidig mener de virkemidlene som foreslås både er dyre, firkantede og kompliserende. Spesielt viste rederne til forslaget om at halvparten av hver eneste fangst skal på auksjon.

– De ønsker en mer fleksibel ordning, og det er vi selvsagt ikke uenig i, dersom vi fortsatt kan oppnå hensikten, sier Haugland til Kyst og Fjord.

- Kan vi få til en frivillig ordning, der enhver kan se hvem som legger ut fangstene sine og hvem som ikke gjør det, hvorpå vi får en form for selvjustis blant rederne når de ser at for få fangster legges ut - så kan det godt hende at det er nok.

Hysa

En annen innvending Haugland møtte er at hysa ikke bearbeides i Norge. Dermed har tvungen auksjon blant kjøperne for å øke bearbeidinga i Norge lite for seg.

Også forslaget om å «straffe» fangster med for høy akseptpris, ved at prisen følger partiet i tre uker før det kan omsettes til lavere pris, ble behørig diskutert. Poenget er å unngå kunstig høy akseptpris. Men en slik låsing av enkeltfangster kan utvilsomt gå ut over frysekapasiteten i enkelte havner.

- Vi har behov for å bli ferdig med dette, få fram reaksjoner og innvendinger, og komme fram til tiltak og ordninger som gjør at frossenfisk på auksjon kommer opp på et ønsket nivå, sier Haugland.

Høringsfristen er satt til 31. januar, men flere har gitt tilbakemelding om at de trenger mer tid. Fiskebåt, som den mest aktuelle høringsparten, skal ha saka opp på et styremøte i midten av februar, og deretter sende svar. Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening er de andre høringspartene i denne saken.

Forslagene:

1. Egenovertakelse kan bare b enyttes for foredlede produkter: «Vi foreslår å innskjerpe bruken av egenovertakelse som omsetningsform til å omfatte bare ombordproduserte, foredlede produkter av fisk og skalldyr som filét, konsumpakket reker, restråstoff, ensilasje, mel, olje, vareprøver o.l. Endringen gjelder alle arter».

2. Delvis auksjonsplikt for torsk, sei og hyse: «Vi foreslår å innføre et krav om at minimum 50 % av levert HG-kvantum av torsk, sei og hyse på hver lossing, skal på auksjon. Fangst under 20 MT per fiskeart er fritatt fra kravet. Rederiet bestemmer hvilke størrelser som skal auksjoneres. Ordningen vil bli fortløpende evaluert og innføres i første omgang som en prøveordning gjeldende i 1 år fra ikrafttreden. Fisk som omfattes av tilbudsplikt etter forskrift om leveringsplikt for torsketrålere omfattes også av ordningen her dersom den ikke er solgt under tilbudsplikten».

3. Auksjonsregelverket – start- og akseptpriser: «Innføring av en delvis auksjonsplikt må ses i sammenheng med regelverket for start- og akseptpris i auksjonen. Auksjonen må være reell, det vil si at den i de fleste tilfeller resulterer i et salg. Auksjonen skal ikke være et utstillingsvindu, men en markedsplass. Dette forutsetter at start- og særlig akseptpris må settes på et realistisk nivå ut fra gjeldende markedsforhold».