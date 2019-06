Vil ha mer norsk makrell

Makrell er blitt trendy i Norges to viktigste makrellmarkeder Japan og Sør-Korea. Og det skal ikke bare være makrell, det skal være norsk makrell.

Gunvar L. Wie, som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea har nylig lagt bak seg en uke med makrellseminarer for norske og lokale aktører i sine to markeder. Sammen har de sett på makrelltrender i de to landene som spiser mer norsk makrell enn noen andre land i verden.

- Her er det «makrell-boom», sier Wie i en pressemelding.

I fjor eksporterte Norge til sammen 90 000 tonn makrell til en verdi av rundt 1,5 milliarder kroner til Japan og Sør-Korea. I Sør- Korea har Norge over 90 prosent av markedsandelen på importert makrell. I Japan er hele 90 prosent av hel, fryst makrell som importeres norsk.

Sunnhet, bærekraft og opprinnelse er trender som peker seg tydelig ut i både Japan og Sør-Korea. Det er noe både forbrukerne og butikkjedene er opptatt av. I tillegg vil kundene ha det enkelt og raskt. Det betyr en stor økning i etterspørsel og tilbud på ferdigmarinert makrell, benløs makrell, «rett i ovnen»-makrell og makrellsandwich.

- Og da er det norsk makrell folk gjerne velger. Den norske makrellen er kjent for å være ekstra stor og saftig. I tillegg har sjømat fra Norge et svært godt rykte, sier Wie i pressemeldingen.