Vil ha ny fangstteknologi

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FH) legger åtte millioner kroner på bordet for å utvikle ny fangstteknologi for torske- skalldyrsektoren.

Utlysningen omfatter imidlertid ikke de mest brukte redskapstypene som snurrevad, trål og garn, skriver FHF i utlysningen.

Fem millioner til torsk

Mesteparten av potten går til utvikling av ny teknolog i torskefisket. Her lyser FHF ut inntil 5.000.000 NOK til utvikling av passive fiskeredskaper fordelt på to – tre prosjekter som ivaretar fangsteffektivitet, kvalitet og dyrevelferd.

- Prosjekter kan støttes med inntil 2.500.000 NOK per prosjekt, melder fondet.

Skalldyr

For skalldyrsektoren lyser FHF ut inntil 3.000.000 NOK til utvikling av passive fiskeredskaper fordelt på to – tre prosjekter som oppfyller samme prinsipper som torskepengene. Her kan utviklerne støttes med inntil 1.500.000 NOK per prosjekt.

Vil være verdensledende

Målet med utlysningen er å bidra til utvikling av lønnsom, ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi for fiskeflåten innen hvitfisk og skalldyr under 15 meter. Det håper FHF kan være med å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri.