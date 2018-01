Vil ha ny runde om leieskipper

Norges Fiskarlag vil ha leieskippersaken opp på nytt og ber nå om et snarlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.

Norges Fiskarlag støttet myndighetens forslag om å avvikle adgangen til å kunne benytte leieskipper om bord i fartøy som deltar i åpne fiskerier. Utgangspunktet for denne diskusjonen var fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, hvor man blant annet hadde registrert en utvikling av proformaeierskap i båter som fisket torsk i åpen gruppe, for derved å kunne fiske flere torskekvoter. Dette har blant annet bidratt til økt press på kvoterammene i åpne grupper, særlig for torsk.

Utilsiktede konsekvenser

- I ettertid ser vi at en generell avvikling av leieskipperadgangen i åpne fiskerier (grupper) har ført til flere utilsiktede konsekvenser, hvor tradisjonelle fiskemønstre med leid/lånt fartøy som har pågått over flere år nå har blitt ulovlig. Dette var ikke intensjonen med denne innstrammingen. Dette gjenspeiles også delvis ved at myndighetene allerede har tatt inn dispensasjonsadgang som omfatter noen angitte typetilfeller, heter det i et vedtak fra landsstyret i organisasjonen som i går behandlet saken på nytt.

Norges Fiskarlag framholder at de kjenner til ytterligere flere konkrete typetilfeller som omfattes av leieskipperforbudet, herunder fisket etter lodde i kystgruppen.

Ber om nytt møte

- Ut fra at det har oppstått flere utilsiktede effekter av det generelle forbudet mot bruk av leieskipper i åpne grupper (fiskerier) finner Norges Fiskarlag det påkrevd å gjennomgå denne saken på nytt, og ber i denne forbindelse om et snarlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet om saken.