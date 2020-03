Vil ha redningsskøyte i Varanger

Fiskerne lengst øst i Finnmark er lite fornøyd med Redningsselskapets dekning. Natt til torsdag skjedde det på ny en episode som illustrerer behovet.

Brynjar Bangsund fra Vardø fikk problemer ved 01-tida natt til torsdag, dag han fikk ei fortøyningstrosse i propellen på «Nordtind», og ble liggende og drive. Hjelpen kom ved sjutida om morran, og da var det fiskebåten «Maja 2» som kom til for å assistere.

Situasjonen var ifølge Ifinnmark udramatisk, men Bangsund sier den godt illustrerer situasjonen fiskerne har å arbeide under når nærmeste redningsskøyte befinner seg i Båtsfjord.

– Jeg ønsker å takke Roger Hay og mannskapet for hjelpa. Heldigvis er fiskerne flinke til å hjelpe hverandre, skriver han i en melding til iFinnmark.no.

Trasig

Roger Christian Hay sier det var en selvfølge å stille opp for å hjelpe.

– Vi avbrøt fisket, og dro for hjelpe. Vi gjorde det selvfølgelig frivillig. Det hadde vært helt jævlig om han skulle ligge der til langt utpå dagen for å vente på hjelp. Likevel, vi har tapt ni timer fordi det ikke er redningsskøyte i nærheten. Hadde det vært noe alvorlig, så hadde det gått veldig galt om man måtte ventet i 10–12 timer. Det er tragisk at situasjonen er slik. Hadde den tatt inn vann, så kunne det gått galt bare det å vente på oss. Det er trasig at fiskeflåtene skal være nødetatene, sier Hay til Ifinnmark.

Skremmende

Frode Robertsen i Vardø Fiskarlag mener situasjonen uten redningsskøyte i Varanger ikke kan fortsette.

– Situasjonen her er skremmende. Redningsskøyta var stasjonert i Vardø i mange år, og plutselig ble stasjonert vekk. Jeg anser situasjonen slik den er i dag, som farlig. Det er ikke bestandig at det er flere båter på sjøen, og man kan fort være alene ute. Hvis det er nød, så er det lang tid på redningsskøyta, kameratbåten og Sea Kingen. Da kan det gå veldig galt, påpeker han overfor Ifinnmark.