Vil ha slutt på korte "paragrafbåter"

Fiskarlaget har nå hentet inn en rapport fra Sintef for å understøtte sine argumenter om at lasteromsvolum er en bedre inndeling enn skroglengde.

Rapporten som nå er levert fra Sintef er en direkte oppfølging av Landsmøtets vedtak i sak 06/2019 om «Fremtidens fiskefartøy», der landsmøtet ba om å få laget en utredning om alternativ kapasitetsregulering av kystflåten under 21 meter.

Det er Dag Standal og Halvard Aasjord ved Sintef Ocean som har utarbeidet rapporten, som er finansiert av Norges Fiskarlag.

Les Sintef-rapporten her

Grønn omstilling

I utredningen peker Sintef peker på lasteromsvolum som erstatning for faktisk lengde i reguleringen av kystflåten under 21 meter. Sintef begrunner forslaget med at volum vil gi kystfiskerne helt andre muligheter for en fremtidig grønn omstilling. Utredningen er sendt på høring i organisasjonen.

Sintef Ocean har vurdert alternative reguleringer som kan bidra til å realisere en framtidsretta kystflåte. Bakgrunnen for rapporten er at Stortinget har vedtatt at kystflåten 0- 20.9 meter, skal reguleres etter faktisk lengde fra 2023, fremgår det av en melding på Norges Fiskarlags nettsider.

Gode egenskaper

Rapporten peker på statistikk som viser at kystflåten har den høyeste gjennomsnittlige alderen for samtlige fartøygrupper i fiskeflåten. Det er derfor er et stort potensiale- og behov for flåtefornying i kystflåten.

For at fiskeflåten skal bidra til å oppfylle ulike klimamål, er det grunnleggende at også kystflåten kan delta i det grønne skiftet. I tillegg må kystflåten få rammebetingelser som legger til rette for å realisere fartøyer med gode sjøegenskaper og som gir gode, trygge og attraktive arbeidsplasser.

Installasjon av miljøvennlig framdriftsteknologi, mulighet for å ta om bord lærlinger til opplæring i fiskeryrket og nye systemer for å sikre best mulig kvalitet og verdiskaping av ressursgrunnlaget, fordrer mer plass om bord i fartøyene.

Ikke optimale

Når kystflåten skal strengt reguleres etter bestemte lengder fra 2023, vil slike reguleringer være til hinder for å realisere en framtidsretta kystflåte, mener Sintef i sin rapport.

Siden 1970-tallet har vi erfaring for at bruken av bestemte lengdegrenser i fiskeflåten fører til at det bygges fartøyer som ikke har optimale sjøegenskaper, noe som kan gi redusert sikkerhet og arbeidsmiljø.

I dag er alle andre fiskefartøyer over 21 meter regulert etter ulike grenser for lasteroms-volum. Med regulering etter lasteroms-volum, kan man bygge fiskefartøyer som både har gode sjøegenskaper og har plass til miljøvennlige framdriftsteknologier.

For å sikre at også kystflåten kan delta i det grønne skiftet mv, bør det derfor vurderes om regulering etter lasteroms-volum kan erstatte strenge lengdegrenser for kystflåten.

- Vi bør tilrettelegge

I rapporten pekes det på at kystflåten i dagens modell ikke har rammevilkår som gir grønn omstilling, og Sintef har avdekket at Stortingets vedtak i Kvotemeldingen og Regjeringens fartøypolitikk slår uheldig ut for kystflåten.

- Jeg merker meg at SINTEF foreslår at fremtidens kystfiskebåter bør reguleres på en annen måte enn det Regjeringen nå foreslår. Dette er en viktig debatt å ta. Vi må sikre at også kystflåten har rammevilkår som bidrar til grønn omstilling og som skaper trygge og attraktive arbeidsplasser, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlagets oppfølging

Rapporten er fremlagt for Landsstyret i Norges Fiskarlag, som altså har besluttet å sende den ut på organisasjonsmessig behandling.

Som det fremgår av vedtaket i Landsstyret (nedenfor) så legges det opp til en behandling der denne rapporten behandles selvstendig i organisasjonen etter at den pågående høringen fra departementet om ny lengdegrense i kystflåten er avsluttet.

I vedtaket til Landsstyret heter det at:

1. Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til mottatt rapport fra Sintef Ocean av november 2020 om vurderinger knyttet til bruk av lasteromsvolum som erstatning for faktisk lengde i reguleringen av kystflåten under 21 meter.

2. Landsstyret finner det som framkommer i rapporten fra SINTEF Ocean om fremtidens kystfiskefartøy som veldig interessant, og i samsvar med de bekymringer Fiskarlaget har uttrykt knyttet til utforming av fartøy basert kun på regler om fartøylengde. Landsstyret registrerer at bruk av lasetromsvolum som parameter for styring av kapasitet i flåten under 21 meter også vil ivareta hensynet og forutsetningen om å fortsatt sikre en differensiert kystflåte.

3. Landsstyret registrerer at Nærings- og fiskeridepartementet nylig har sendt på høring en sak om ny lengdegrense i kystflåten, som innebærer inndelinger etter fartøyets faktiske lengde, og ikke etter fartøyets hjemmelslengde, kombinert med absolutte lengdeskott mellom gruppene. Forslaget er en oppfølging av Stortingets behandling av kvotemeldingen.

4. Landsstyret mener Stortingets behandling av Kvotemeldingen vedrørende punktet om etablering av faste skott mellom gruppene i Finnmarksmodellen er uheldig, jfr. også Landsmøtets vedtak i sak 6/19 om Fremtidens fiskefartøy.

5. Medlemslagene bes om å gi tilbakemelding på SINTEF-rapporten innen 25.2.2021. I og med at forannevnte rapport også griper inn i de problemstillinger som tas opp i departementets høringsnotat om ny lengdegrense i kystflåten inviteres medlemslagene om også å avgi synspunkter om dette i høringen knyttet til departementets notat dersom de ønsker dette.»