Vil ha smarte redskaper

FHF utlyser inntil åtte millioner kroner til utvikling av smart redskapsteknologi innen kommersielle fiskerier.

Foto: Dag Erlandsen

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut inntil fire millioner kroner i hvitfisksektoren og inntil fire millioner kroner i pelagisk sektor. Pengene skal brukes til teknologiprosjekter innenfor FHFs «Prosjekt i bedrift» ordning (PIB), der målet er å bidra til å utvikle fremtidens redskapsteknologi.

FoU skal bidra til å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri. Innen fagområdet fiskeriteknologi har FHF derfor prioritert FoU, som bidrar til mer energieffektive redskaper, bedre kvalitet på fangst, samt minimering av redskapenes påvirkning på annen fisk, bunn og fauna.

Kontroll på art, størrelse og mengde fra fiskeletingen begynner til fangsten er tatt ombord og står sentralt i utviklingsarbeidet.

Prosjekter kan støttes med inntil to millioner kroner. FHF stiller krav til minimum 50 prosent egeninnsats i prosjektet som helhet for små bedrifter. For større bedrifter er egenandelskravet bli større.

Søknadsfrist er 1. mars.