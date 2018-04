Vil ha sportsfiskekvote

Norges jeger og fiskeforbund (NJFF) jobber for å få egen sportsfiskekvote på makrellstørje. - Om det ikke er mulig å få til en sportsfiskekvote for 2018, så bør det være mulig å få til en kvote for 2019, sier Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Nå tar sportsfiskere til orde for størjekvote til fritidsfiskere. Og de mener at de har yrkesfiskere med seg i det.

- Selv om kvotene til fordeling i Norge er små, så er det stemning blant de yrkesfiskerne, forvaltningen og forskerne om at det bør være mulig å tildele en begrenset kvote til sportsfiske, skriver Norges jeger og fiskeforbund på sin nettside som refererer til en størjekonferanse på Fedje tidligere denne måneden.

Bør være mulig i 2019

- Om det ikke er mulig å få til en sportsfiskekvote for 2018, så bør det være mulig å få til en kvote for 2019, framholdt fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth fra NJFF på størjekonferansen.

Fjeldseth viste også til erfaringene fra deltagelse av svenske og danske sportsfiskere i merking av størje med satellittmerker. Ved å gjennomføre et merkeprosjekt i Norge også, vil en høste nyttig erfaring både med hensyn til interessen, fiskemetoder og hvor fisken oppholder seg.

Yrkesfiskere på konferansen sa at det vil være positivt for bestandsforskningen og være med på å kartlegge norskekysten, dersom fritidsfiskerne inkluderes i kvotene.

Prosessen er i gang

-Vi er i en prosess med hensyn til å få gjennomført lignende merking i Norge. Det er satt av midler til forskningen, men det gjenstår å få tildelt merker og forskningsfangst fra ICCAT (den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk), uttalte forsker Leif Nøttestad fra Havforskningsinstituttet på samme konferanse.

-NJFF håper Havforskningsinstituttet får bevilget merker og forskningskvote. NJFF har en tid nå signalisert at vi gjerne er behjelpelige med å organisere sportsfiskekomponenten i denne forskningsfangsten, slik som Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund gjorde i 2017 i Sverige, sa Fjeldseth