Vil ikke bli undersøkt

Havarikommisjonen for transport vil ikke granske «Iselins» forlis ved Lofotodden tirsdag denne uka.

Foto: Redningsselskapet

Det var høydramatisk for mannskapet om bord da 15-metringen fikk bruk i propellen og deretter slagside før båten sank. Da rdningsskøyta «Det norske veritas» kom frem til havaristedet satt de tre om bord på rekka mens båten sank lavere og lavere i vannet.

Ifølge Lofotposten anser ikke lederen for Statens Havarikommisjon for transport, Dag Sverre Liseth, at det vil være behov for å starte gransking. Til avisa sier Liseth at det ut fra de opplysninger kommisjonen sitter inne med, ikke vil være nødvendig å granske hendelsen nærmere.