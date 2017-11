Vil ikke dele krabben

Båtsfjord kommune har ingen sans for forslaget om å dele krabben med resten av Finnmark. De mener det er bedre at folk flytter til øst enn at flere får fiske krabbe

Foto: Stepan Popov, Colourbox

Vi gjengir her formannskapet i Båtsfjords høringssvar til Fiskeridirektoratets høringsnotat om forslag til regulering av- og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26⁰N 2018:

Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som er plaget av kongekrabbens tilstedeværelse under utøvelse av fisket etter andre arter. Fisket skal være et kompensasjonsfiskeri og ikke et hovedfiskeri.