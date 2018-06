Vil ikke gi utvidet leppefiske-disp

Norges Kystfiskarlag mottok nylig svar fra Nærings- og Fiskeridepartementet om at dispensasjonsadgangen for deltakelse i lukket gruppe i fisket etter leppefisk i 2018 ikke vil bli utvidet, slik vi har bedt om.

Foto: Fiskeridirektoratet

Det melder Norges Kystfiskarlag på sine nettsider.

Norges Kystfiskarlag ba i brev av 27. april om at fiskere som hadde inngått avtale om kjøp av fartøy innen 30. mai 2017 – som var tidspunktet det ble offentlig kjent at lukking av dette fisket ville bli vurdert. NFD begrunner dette med at det er nødvendig å lukke fisket av hensyn til ressursgrunnlaget og lønnsomhenten til fiskerne som får adgang til lukket gruppe.

Norges Kystfiskarlag beklager sterkt at man i reguleringen av leppefisket for 2018 ikke har gjort en tilstrekkelig god nok vurdering av konsekvensene lukking vil medføre både med tanke på ressursgrunnlaget, men også i lys av å sikre unge muligheter for å etablere seg i fiskeriene. Havforskningsinstituttet betegner i sitt råd til bestilling av kunnskapsstøtte om leppefisk alle leppefiskartene som svært stasjonære og det er store lokale og regionale variasjoner i fremkomst og fiskeriintensitet. I tillegg naturlige år-til-år-variasjoner i rekruttering, vekst og overlevelse som man ikke kjenner omfanget av eller underliggende mekanismer. Hvordan sikres leppefiskens geografiske variasjon ved en lukking med fri omsettelige kvoter?

Etter Sandbergs oppheving av fylkesbindingene i 2016 er kvoterettigheter og herunder også deltakeradganger til leppefisket mulig å selge på tvers av fylker. Dette er en vesentlig endring av både premisser og mekanismer i lukkeprosesser som vi forventer at regjeringen tar høyde for i denne sammenheng. Det vil også kunne få negative konsekvenser for lønnsomheten til fiskere i enkelte områder.

At unge fiskere som har investert i tro og håp om å kunne ha dette fisket som del av sitt driftsgrunnlag nå går en usikker fiskerkarriere i møte, er selvsagt også uheldig. Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en overordnet strategi for rekruttering til fiskeryrket. Denne har vi foreløpig ikke sett noe til, men det er i Kystfiskarlagets øyne selvsagt at alle lukkinger av fiskerier må ses i lys av rekruttering. Når tall fra Fiskeridirektoratet tydelig viser at en vesentlig større andel yngre fiskere ville fått deltakeradgang i leppefisket i modellen for lukking som Fiskeridirektoratet anbefalte, og departementet valgte en annen modell, er det tydelig at Sandberg ikke vektlegger dette noen betydning i lukkingen av leppefisket. Det er ikke annet enn provoserende, all den tid kjøp og salg av deltakeradganger går sin gang.

Inntil man har gjort en nødvendig gjennomgang av konsekvenser for ressursgrunnlaget som følge av opphevingen av fylkesbindingene samt rekrutteringsmuligheter for fiskere, mener Norges Kystfiskarlag det vil være klokt å foreta en ny vurdering av reguleringen av leppefisket.