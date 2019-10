Vil ikke ha gruveavfall her

Havforskningsinstituttet har flere faglige innvendinger mot deponering av gruveavgang i Førdefjorden.

Fredag 4. oktober sendte Havforskningsinstituttet (HI) en høringsuttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning angående en søknad om driftstillatelse for utvinning av rutil i Engebøfjellet ved Førdefjorden. Konklusjonen fra forskerne er klar: HI vurderer at kunnskapsgrunnlaget som er lagt ved driftstillatelsen for utvinning har klare faglige mangler. Deponering av gruveavgang i Førdefjorden representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden, skriver instituttet på sine nettsider.

– Dette bygger på en samlet vurdering av de forventede effektene på økosystemet, sier Terje van der Meeren, HI-forskeren som har ledet arbeidet med høringsuttalelsen.

Her er noen av innvendingene HI har mot søknaden: