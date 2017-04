Vil ikke ha midlertidig driftsordning

Pelagisk foreining mener det er unødvendig å innføre en midlertidig driftsordning for havflåten.

Pelagisk foreining, som organiserer en rekke ringnotbåter og større kystfartøyer mener forslaget fra Fiskeridepartementet om å innføre en midlertidig driftsordning for havfiskeflåten er unødvendig, og at de som vil strukturere båter kan gjøre det innenfor dagens ordning.

Foreningen er likevel glad for at forslaget som ble sendt ut i går holder seg innenfor dagens kvotetak, og at man ikkje stiller krav til eierfellesskap. Dermed blir det lettere for enbåtrederier å benytte seg av ordningen.

Pelagisk Forening skriver i en pressemelding at de mener at man kunne ventet med å gjøre endringer til Eidesenutvalgets rapport er ferdig behandlet. Foreningen peker også på at en periode frem til år 20/ 21 er unødvendig lenge for en midlertidig ordning.

- Regjeringa har sjølv pekt på at ordninga vil kunne føre til færre fiskere, færre fiskebåter og færre landanlegg, men at dette har mindre betydning ettersom ordningen er midlertidig. Pelagisk foreining mener at 3,5 år er lang tid, og er sterkt tvilende til at for eksempel et fiskemottak som blir lagt ned, er i stand til å starte opp igjen når ordninga eventuelt opphører, skriver foreningens advokat Ask Økland.