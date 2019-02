Vil ikke ha oljeleting på sildas gyteområder

Fiskarlagene sender ut bekymringsmeldinger.

– Fiskarlaget er bekymret for presset som legges på gyteområdene for sild på Mørebankene, sier Kjell Ingebrigtsen etter åpning for petroleumsaktivitet tett på gytefelt på Møreblokkene.

Bekymringen kommer frem i et debattinnlegg som er sendt ut. Det skrives videre at Norges Fiskarlag er bekymret for presset som legges på gyteområdene for sild på Mørebankene. Myndighetene har åpnet for petroleumsaktivitet kloss inn i gyteområdene. Er det virkelig nødvendig å utfordre naturen så hardt og true én ressurs i jakten på en annen, spør man videre i innlegget.

Norges Fiskarlag er krystallklare på at vi er mot oljeaktivitet i blant annet Møreblokkene fordi vi ikke ønsker å gamble med de ekstremt viktige områdene. Nå er Norges Fiskarlag bekymret. Vår bekymring gjelder både seismisk aktivitet, eventuell prøveboring og videre utbygging, sier de.