Vil ikke hive skolesten på havet

Fiskarlaget Nord vil heller at det jobbes med å utvikle et marked for skolesten, enn at delikatessen hives på havet.

I sitt styremøte denne uka behandlet Fiskarlaget Nord blant annet spørsmålet om ilandføringsplikt av uønsket bifangst. Styret skriver at meldt om problemer særlig med arten skolest/ isgalt, som det fanges en del av under blåkveitefisket, men som det ikke betales nevneverdig for hos kjøperne.

I innspill til Fiskarlaget Nord er det foreslått dispensasjon fra plikten til å ilandføre skolest. Forslaget er begrunnet med kapasitets- og plassmangel, som gjør at man får begrenset plass til ordinær fangst, særlig i den minste flåten.

Styret viser til tall fra Norges Råfisklag som viser at det i 2019 er landet omtrent 34 tonn skolest. Mye av dette kvantumet er landet i forbindelse med blåkveitefisket. I fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord er kystflåtens kvoteandel 8063 tonn mens konvensjonelle havfiskefartøy og trålere kan fiske og lande inntil 5376 tonn.

Må heller utvikles

Fiskarlaget Nord ser ikke dumping som en god løsning.

- Styret ser den ulempen det er for fiskeren å måtte ilandføre arter det ikke er- eller er dårlig marked for. Samtidig mener styret det er nødvendig å trekke frem den betydning ilandføringsplikten har for ressurskontrollen. En påregnelig konsekvens av å differensiere i forhold til ilandføringsplikten er at kontrollen med ressursuttaket blir svekket. Det må videre være påregnelig at ikke bare kontrollen med uttak av skolest vil kunne bli svekket, det vil også kunne medføre utfordringer for kontrollen av andre fiskeri. Med henvisning til den betydning en trygg ressursforvaltning har for fiskeren så mener styret det må foreligge tungtveiende grunner før en tillater praksis som kan utfordre og svekke kontrollen med ressursuttaket.

- Etter en totalvurdering anser ikke styret at det bør jobbes for et unntak for ilandføringsplikten for skolest. Det må heller ses på muligheten for å bygge et marked for arten.

