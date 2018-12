Vil ikke klare full krabbekvote

Kvotekuttet som foreslås for åpen gruppe, kan bety mannefall i kongekrabbefangsten. Maksimalkvoteforslaget vil nemlig ikke være i nærheten for å kvalifisere seg for full krabbekvote for den minste flåten.

Inge Bjørn Hansen

Etter at Fiskeridirektoratet offentliggjorde sin anbefaling til Fiskeridepartementet rundt kvoter for åpen gruppe, har det stormet blant fiskerne.

Dersom man tolker forslaget fra direktoratet rett, vil nemlig de som fisker i åpen gruppe nærmest for halvert sin kvoter. Slik forslaget ser ut vil også de som ønsker å nå grensen på landet fisk for 200.000 kroner for å få full krabbekvote, også få barbert krabbekvantumet. I dem i 8-meterklassen er makskvoteforslaget satt til 7,3 tonn. Det skal altså en kilopris opp mot 30 kroner til for at de skal nærme seg omsetningskravet.

