Vil innføre midlertidig driftsordning

Per Sandberg vil gi havflåten mulighet til å strukturere gjennom en midlertidig driftsordning frem til 2020.

I høringsbrevet fra Fiskeridepartementet vises det til at mange av fiskeflåtens rammebetingelser er oppe til vurdering.

- I desember 2016 leverte Eidesenutvalget NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. Denne er nå på høring ut april, og det tas sikte på en oppfølging i etterkant. Det er naturlig at næringen avventer eventuelle endringer i kvotesystemet og strukturordningene, noe som gjør at struktureringstakten har stoppet opp.

Departementet skriver at dette har gjort at deler av næringen har tatt til orde for en midlertidig rederikvoteordning, under henvisning til en slik rederikvoteordning tidligere har vært gjeldende i havfiskeflåten. Samtidig har Stortingets næringskomite i behandlingen av sjømatindustrimeldingen uttalt at "effektuering av endringsforslag vedrørende strukturering bør avvente Eidesen-utvalgets arbeid".

- Nærings- og fiskeridepartementet mener at det er viktig å legge til rette for jevn strukturering med forutsigbare rammevilkår, og i påvente av permanente endringer i kvotesystemet ønsker departementet at næringen skal få anledning til å tilpasse seg hensiktsmessig også i denne perioden. Departementet har derfor utarbeidet dette høringsnotatet som drøfter en innføring av et midlertidig fritak fra kondemneringskravet for havfiskeflåten og fra kravet om permanent oppgivelse av tildelte tillatelse ved bruk av strukturkvoteordningen, og gjennom det etablering av en midlertidig ordning for strukturtilpasning som alternativ til strukturkvoteordningen.

Det må ifølge departementet være en klar forutsetning at ordningen faller bort når nytt kvotesystem er på plass. Departementet har valgt å kalle ordningen for driftsordning, idet navnet "rederikvoteordning" er mindre treffende for en slik ordning etter at kravet om eiersammenfall eller –fellesskap i strukturkvoteordningen er fjernet.

Les hele høringsnotatet her https://www.regjeringen.no/contentassets/0ef10a756a3b44b99ad85c9b47453e88/innforing-av-en-midlertidig-driftsordning-for-h-l2038308.pdf