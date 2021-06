Vil jakte pukkellaks med dykkere og harpun

Statsforvalteren i Nordland vurderer iherdig innsats for å holde pukkellaksen borte fra elvene.

Det er Lofotposten som melder dette, etter flere meldinger om fangst at pukkellaks i havet i Lofoten. I tillegg til Fiskeridirektoratets melding, er avisa kjent med at flere lofotinger har fått betydelige antall av den uønskede arten under dorging fra båt og stangfiske fra land.

Seniorrådgiver Lars Sæter hos Statsforvalteren i Nordland sier til Lofotposten at det vil bli satt inn stor innsats for å forsøke å hindre den svartlistede arten fra å gyte i norske elver.

- I prioriterte gytevassdrag vil vi blant annet bruke dykkere til å ta ut pukkellaks med harpun, sier Sæter til avisa.