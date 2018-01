Vil kartlegge sikkerheten

Havbruk har gått fra å være en attåtnæring langs kysten til å bli storindustri. Nå ønsker forskerne svar på om de har klart å utvikle sikkerhetsarbeidet i takt med næringas øvrige utvikling?

Det håper forskningsprosjektet «Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk» å finne svar på. Prosjektet utføres av SINTEF Ocean, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning og er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd.

Kun fiskerne lever farligere

Nest etter fiskeri er havbruk den sektoren i norsk yrkesliv med høyest risiko for arbeidsulykker. Gjennom spørreundersøkelser blant ansatte på havbruksanlegg og servicefartøy, samt ledelse og stabspersonell, har forskerne kartlagt hvordan de ansatte i næringa selv vurderer situasjonen.

Den ferske rapporten «Sikkerhetsstyring i havbruk» tar for seg sikkerhetsaspekter som ledelsen kan påvirke, eksempelvis opplæring, tilsyn, prosedyrer og rapporteringssystem. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant ledelse og stabspersonell. Det er tolv år siden sist en spørreundersøkelse som denne ble gjennomført. Den gang ble havbruksnæringa karakterisert som i startfasen med systematisk opplegg for HMS. I dag kan vi fastslå at næringa har kommet mye lengre med sitt systematiske sikkerhetsarbeid. Dette har gitt mange fordeler, har også ulemper.

For mange prosedyrer?

- Uvettig formell sikkerhetsstyring kan gå på bekostning av uformelt sikkerhetsarbeid, forklarer Kristine Vedal Størkersen, forsker ved NTNU Samfunnsforskning.

Kristine Vedal Størkersen, forsker ved NTNU Samfunnsforskning.

- For eksempel kan mange tilsynelatende uviktige prosedyrer gjøre at nyansatte ikke får oversikt over de prosedyrene som faktisk er viktige. Dårlige prosedyrer som ikke fungerer i praksis, kan også gjøre at arbeidstakerne opplever et skille mellom faktisk arbeid og arbeid slik ledelsen tror at det gjøres. Da kan det bli lettere å akseptere at man må bryte sikkerhetsrutiner for å øke produksjonen, noe som sjelden er lurt for personsikkerheten, påpeker forskeren.

I norsk yrkesliv anno 2017, hadde bare fiskeri større risiko for arbeidsulykker enn havbruk. HMS-undersøkelsen i havbruk 2016, der 447 ansatte på havbruksanlegg og servicefartøy har svart på spørsmål om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, viser at akutte skader er den nest vanligste årsaken til fravær. I framtiden vil produksjonen skje på lokaliteter som er mer eksponert for bølger, strøm og vind. Det betyr at næringa må sette sterkere søkelys på sikkerhet, både gjennom systemene som skal ivareta sikkerheten – og gjennom teknologi som reduserer risikoen for personskader.