Vil kjempe for norsk posisjon

Brexit, fiskeriforvaltning og sjømathandel står på programmet når fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøker London neste uke.

Fiskeri- og sjømatministeren vil møte sin britiske kollega George Eustice for å diskutere hvordan brexit vil påvirke forvaltning av fisk og handel med sjømat.

– Vi nærmer oss datoen for at britene går ut av EU. Derfor må vi forberede oss på perioden etter brexit slik at handelen kan fortsette som i dag, og at markedsadgangen for sjømat til Storbritannia blir forblir den samme, sier Nesvik.

Viktig marknad

Fiskeri- og sjømatministeren skal også holde innlegg på arrangementet UK Norwegian Seafood Summit.

– Storbritannia er viktig for sjømatnæringen. I fjor eksporterte vi sjømat for over 6 milliarder kroner. Dette er den høyeste årlige eksportverdien til det britiske markedet noen gang, og gjør landet til det femte viktigeste markedet for norsk sjømat, sier Nesvik.

Temaet for innlegget er bærekraftig fiskeri og sjømat, og økt konsum av norsk sjømat i Storbritannia. Nesvik vil også snakke om hvordan norske myndigheter forbereder handelen med sjømat etter brexit.