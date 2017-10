Vil kreve egen distriktskvote

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune vil sammen med Måsøy, kreve en tilsvarende kvote som Nordkyn har fått.

- Jeg kan ikke sitte å se på at våre egne fiskere som er hjemmehørende i Nordkapp kommune skal lekke fisk til Nordkyn. Derfor vil jeg foreslå overfor Måsøy kommune at vi går sammen om å kreve 3.000 tonn torsk til vår egen fiskeindustri, sier Kristina Hansen til Kyst og Fjord.

Vil ramme naboene

Hun frykter at lokale fiskere vil ta veien forbi Sværholtklubben og heller levere sine fangster i Kjøllefjord eller Mehamn, straks de kan få være med på å dele en ekstrakvote på til sammen 3.000 tonn torsk.

- Det sier seg selv at vår egen fiskeindustri vil tape på det. Og det vil skje i en periode der hele industrien skriker etter fisk og har behov for alt som en klarer å få på land.

- Håpløst prosjekt

Nordkappordføreren mener derfor at hele distriktskvoteprosjektet er et håpløst prosjekt som det lyser konkurransevridning av.

Hun er glad for at det prioriteres at fisk skal bearbeides på land, og ikke bare sendes ut som halvfabrikat eller råvarer.

- Men dette er ikke veien å gå. For distriktskvoten som er bevilget til Gamvik- og Lebesby kommune vil gå direkte utover nabokommunene, sier Hansen.

Kvoten er vedtatt

Det var i går at det ble kjent at regjeringen tar 3.000 tonn torsk fra toppen av neste års kvote og oppretter en egen distriktskvote som i første omgang skal brukes på Nordkyn-regionen. Målet er at kvoten skal være med å støtte opp områder der ny fiskeindustri etableres. Som kjent er Arne Hjeltnes og Finnmarksfisk AS i Mehamn i gang med bygging av ny filétindustri i Mehamn, og får dermed en helt unik starthjelp med seg på vegen.

Ordningen ble lansert tidligere i sommer og senere sendt ut på høring. Her ble den møtt med massiv motstand, bortsett fra hos de to kommunene som nå vil nyte godt av ordningen.