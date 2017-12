Vil la havflåten velge redskap fritt

Sandberg vil la den konvensjonelle havflåten fritt velge hvilket redskap de vil fiske sild med, omså trål.

Foto: Kystvakten

Nye regler åpner for mer fleksibilitet for valg av fiskeredskaper i den konvensjonelle havfiskeflåten og for kystfartøy som fisker nordsjøsild.

- Vi ønsker å legge til rette for økt fleksibilitet for valg av fiskeredskaper når ikke biologiske eller andre hensyn taler imot, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Redskapsfleksibilitet gir fartøyeier større frihet til å legge opp fisket slik vedkommende ønsker og vil kunne bidra til videreutvikling av redskaper. Det bidrar også til forenkling av regelverket. Jeg er derfor glad for at vi nå har funnet det mulig å gjøre ytterligere lempninger i dette regelverket, sier fiskeriministeren.

Om regelendringene: