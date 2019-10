Vil låne ut penger til kvoter

Bø kommune har satt av en million kroner til kvotelån for unge fiskere.

Vesterålskommunen ønsker at unge fiskere i kommunen skal få styrket sitt driftsgrunnlag og vil tilby lån til kjøp av kvoter, opplyser næringskonsulent Preben Woll Bostad overfor Bladet Vesterålen.

– Vi har en million kroner øremerket for å støtte private fiskere under 35 år ved kjøp av fiskekvoter, sier Woll Bostad til avisa.

Vil styrke næringslivet

– Kostnadene for kjøp av fiskekvoter øker, og det kan være utfordrende å få finansert disse. Målet med lånefondet er å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune, samt rekruttere fiskere og unge fiskere til Bø kommune, framholder Woll Bostad.

Kommunen stiller naturlig nok krav om søkere må ha bostedsadresse i kommunen og at bedriften er registrert i Bø.

Gir et ekstra løft

For å gi et ekstra løft vil lånet være avdragsfritt i tre år. Deretter nedbetales lånet med like store månedlige avdrag over sju år. Låntakere under 35 år på søknadstidspunktet gis også ifølge Bladet Vesterålen rentefrihet – som er satt til 3,5 prosent – i den avdragsfrie perioden.

Søkerne kan få inntil 20 prosent av samlet kapitalbehov, men som hovedregel ikke mer enn 500.000 kroner, og ikke mer enn egenkapitalen, sier Preben Woll Bostad. Det er i henhold til regelverkene for kjøp av fiskekvoter.