Vil lære politikerne fisk

Kystopprøret 2017 ønsker alle landets partiledere til Vardø. – Vi vil vise partilederne at fiskeripolitikk ikke er så komplisert som det kan virke.

Sist onsdag hadde Kystopprøret besøk av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og håper nå at flere vil følge i hans spor til Vardø.

Politikeropplæring

- Vi i Kystopprøret 2017 ønsker dialog med nasjonale politikere fra alle partier om kystens framtid. Fiskeripolitikk omtales ofte som komplisert, men vi viser at det er enkelt. Vi ga Trygve Slagsvold Vedum ett innblikk i utfordringer og muligheter i dagens fiskeripolitikk. Han takket oss, og har skrevet: «Dagen ble avsluttet i et strålende møte Kystopprøret. Motiverende å møte folk som virkelig brenner for hjemplassen sin.», skriver Kystopprøret i en pressemelding.

Under Vedums besøk, fikk Sp-lederen besøke bedrifter som står klare til å ta i mot råstoff og skape arbeidsplasser lokalt.

Her fikk han formidlet at Vardø er et av mange samfunn som ønsker å leve av det havet gir.

- Det finnes atskillige slike kystsamfunn. Det finnes flere muligheter enn problemer, men da må Stortinget legge til rette for ny utvikling gjennom endret fiskeripolitikk. Vi synliggjorde behovet for kompetanse og ny kunnskap i næringen, og poengterte muligheten som ligger i en etablering av en Nasjonal Sjømatlinje.

Fisk må få større oppmerksomhet

Kystopprøret 2017 har klare budskap. Fremtiden til Norges største fornybare naturressurs - fisken, må få en sentral plass i den nasjonale debatten om Norges framtid. Grunnsteinen i organisasjonen er samtidig at naturressursene tilhører folket og må skape aktivitet langs hele kysten.

- Det trengs nye fiskeripolitiske løsninger som ikke favoriserer noen få, men tar et helhetlig hensyn – også til samfunnene langs kysten, heter det i pressemeldingen.

Partipolitisk uavhengig

Kystopprøret 2017 er for øvrig partipolitisk uavhengig og har et utrykt nål om å skape en bred dialog. Derfor oppfordrer de samtlige partiledere samt andre nasjonale politikere til å møte dem i Vardø.

- Hva er bedre enn å starte den nasjonale debatten i et ekte fiskerisamfunn? Vi har utfordret Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Une Aina Bastholm, Bjørnar Moxnes og Trine Skei Grande, og ønsket dem velkommen til å møte oss. Vi håper dere tar en prat Trygve S. Vedum og får hans inntrykk etter besøket, skriver de i invitasjonen.

Foreløpig er det ingen partiledere som har takket ja. Statsminister Erna Solberg har svart aksjonen, men uten noen løfter om Vardøbesøk.