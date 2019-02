Vil lage makrellpulver

FHF lyser ut inntil tre millioner kroner til utvikling av et smaksnøytralt fiskemel av makrellavskjær.

Foto: FHF

Det pågår FoU-prosjekter på en rekke viktige områder relatert til "Pelagisk Løft" - pelagisk nærings felles løft for å øke andelen makrell som fileteres i Norge. Et av de viktige områdene er restråstoff. Med økt filetering får vi nye mengder verdifullt restråstoff fra makrell som kan ha mange anvendelser i tillegg til å være et verdifullt fôrråstoff, skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering på sine nettsider.

Fiskeproteiner i alle ulike former er forbundet med karakteristisk lukt og smak. Dette har vært en utfordring i en årrekke for industrien som ønsker å produsere proteinpulver til produkter som for eksempel kosttilskudd og sportsernæring. Markedet ønsker lukt- og smaksnøytrale produkter som kan smakstilsettes med ulike velkjente smaker.

Pelagisk industri ønsker å produsere mel/pulver med høyt proteininnhold fra avskjær av makrell. Disse produktene er tenkt benyttet inn mot kosttilskudd, ingredienser til pet food eller som næringsmiddel som f.eks functional food. Tørket fiskeprotein har ofte en særegen lukt som kan være vanskelig å fjerne eller kamuflere. Fiskemel har imidlertid høy næringsverdi og det er et mål å kunne fremstille et produkt som har redusert eller fjernet lukt og smak og dermed er mer egnet til humant konsum (HC).