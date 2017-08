Vil lage robotcontainere

En gruppe norske masterstudenter brukt sommeren til å utvikle smarte «robotcontainere» med kjølesystemer som kan seile til kai uten menneskelig innblanding.

NTNU-studentenene har utviklet et system de kaller SEAtrue, en logistikkkjede for frakt av sjømat der kjølekontainere fraktes av selvgående robotskip. Studentene ser for set at containerne på egenhånd skal seile fra et prosesseringskip til et containerskip, samt seile til havn ved leveransestedet.

På den måten blir transport av sjømat mer effektiv og bærekraftig, mener studentene.

Studentene fikk oppdraget av DNV GL å finne en løsning på hvordan veksten i norsk sjømatproduksjon kan skje på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

- Sommerprosjektet åpner opp for nytenkende ideer som møter både regjeringens vekstambisjoner innen akvakultur, verdens matbehov samt DNV GLs visjon om en global påvirkning for en trygg og bærekraftig fremtid, sier Liv Aune Hagen fra DNV GL.