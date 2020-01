Vil levere sanntidsdata fra havet

Moderne teknologi vil gjøre at sanntidsdata om alt fra temperatur, saltholdighet og havstrømmer blir like selvsagte som selve værmeldinga.

– Ute i atmosfæren har vi så mange målinger at vi får værmeldingar i sanntid. Hittil har det ikke vært mulig å få til noe lignende for havet, sier havforsker Mari Myksvoll i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Hun mener ny teknologi og datasystemer raskt kan endre dette. Hun er en av forfatterne bak en av rapportene bestilt av Høynivåpaenet for bærekraftig havøkonomi, som denne uka ble presentert for World Economic Forum i Davos.

Rapporten viser hvordan man bruk av «big data» og kunstig intelligens kan brukes til å overvåke havene.

Måler i sanntid

Et av prosjektene Myksvoll og kollegene peker på er NorArgo-prosjektet, der et globalt nettverk av observasjonsbøyer i havet som kommuniserer via satellitt. Bøyene sender fortløpende rapport om flere parameter som lys, lyd, trykk, temperatur og saltnivå.

Du kan følge prosjektet her.

Data må deles

– Den nye teknologien gjør at vi får tilgang på veldig mye data fra havet på en gang. Spørsmålet er hvordan vi skal bruke dem til å sikre en bærekraftig forvaltning av havet, sier forskeren.

Hun peker selv på noen av svarene:

– For det første må alle land i verden gå sammen for å dele data. Så krever det også store databaser og kunstig intelligente system som kan finne mønster i dataene, for datamengden er for stor for hver enkelt forsker. Da kan du i neste omgang lage systemer for å overvake havet og gi råd basert på sanntidsdata.