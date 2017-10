Vil lukke leppefisket

Fiskeridirektoratet vurderer lukking av adgangen til å fiske leppefisk. For bare tre måneder siden sa fiskeriminister Per Sandberg det stikk motsatte.

Foto: Dag Erlandsen

Det var fredag at Fiskeridirektoratet la ut et omfattende høringsutkast om deltakerforskriften for 2018, herunder deltakelse i fiske på leppefisk, som brukes som rensefisk i lakseoppdretternes kamp mot lakselus. Presset på bestanden er for høyt og direktoratet vurderer tiltak for å begrense fisket.

- I det videre presenteres og bes det om innspill på fire alternativer til adgangsreguleringer i fisket etter leppefisk, skriver direktoratet, som lanserer fire alternativ:

Alternativ 1 – videreføre den særskilt åpne gruppen som ble vedtatt for 2017.

Alternativ 2 – ordinær åpen gruppe.

Alternativ 3 – lukking basert på deltakelse i ett år i perioden 2014 – 2016.

Alternativ 4 – lukking basert på deltakelse i to år i perioden 2014 – 2016.

Posisjonerer seg

I sommer kom det påstander om fusk og fanteri i leppefiskbransjen, etter at en forskrift ble sendt ut og trukket tilbake bare noen timer senere. Fiskere som tok kontakt med Kyst og Fjord hevdet at den nye forskriften la til rette for dem som jakter på fartøykvoter i et fremtidig reguleringsregime, der det var store fremtidige fordeler i å ha flest mulig fartøy registrert i fiske, for å sikre seg historiske rettigheter den dagen det ble innført fartøykvoter.

Altså; du melder inn gamle prammer og alskens rask, og oppgir at de alle blir brukt i fangst, mens fisket i virkeligheten finner sted med helt andre fartøy. I motsetning til annet fiskeri, blir ikke leppefiskfangsten levert ved godkjente fiskemottak, men direkte til oppdretter, og dermed er det i praksis umulig å kontrollere hvilke fartøy som i virkeligheten har vært i bruk.

- Bortkastet

Men fiskeriminister Per Sandberg mente en slik framgangsmåte var helt bortkastet. For han hadde ingen planer om å lukke fisket.

- Det er innført fartøykvoter på 75.000 fisk per fartøy for 2017, og det er forbud mot leieskipper, hvilket innebærer at fartøyeier selv må stå om bord som høvedsmann under fisket. Dette kan kontrolleres, skrev statsråden og fortsatte:

- Dersom noen ønsker å spekulere i et fremtidig reguleringsregime bør de merke seg pressemeldingen som ble sendt ut fra departementet i mai, der det fremgår klart at deltakelse i 2017 ikke vil være kvalifiserende ved en eventuell senere lukking. Dette står selvsagt fortsatt ved lag. Det foreligger for øvrig ingen planer om å lukke fisket.

Men det siste er altså helt feil. Det foreligger i høy grad planer om lukking av dette fisket.

Høringsfristen er satt til 20. november 2017. Du kan lese mer om forslaget her.