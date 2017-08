Vil øke innsatsen

Fiskeriminister Per Sandberg vil øke innsatsen mot smugling av turistfisk. Aldri før har så mye fisk blitt stoppet på grensa.

Foto: Dag Erlandsen

– Jeg kan garantere her og nå at jeg umiddelbart skal ta meg en runde med justisministeren og finansministeren, for nå skal vi ha inn mer ressurser. Ikke bare til kontroll på grensen, men også kontroll langs kysten vår, sier Sandberg til NRK.

Tollvesenet har beslaglagt drøye ni tonn ferdig filetert fisk fordelt på 87 beslag frem til og med juli i år.

– Tar man utgangspunkt i at omtrent 30 prosent av fisken utnyttes, er det nærmere 30 tonn hel fisk som har gått til spille på grunn av smugling så langt i år, sier kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge til NRK.

Ifølge Olsen tyder alt på at 2017 blir en «all time high» i beslag av fisk på landsbasis. Frem til juli 2016 var beslaget på 4075 kilo fisk, under halvparten av årets beslag på 9249 kilo.

– De som vi tar har som regel med seg ganske mye. Det største enkeltbeslaget så langt i år er et beslag på 311 kilo ferdig skåret fisk. Det er rimelig å anta at det ikke er til eget forbruk, forteller Tom Olsen i Tollvesenet.

Sandberg mener en del av forklaringen til de høye beslagstallene er at det allerede er satt inn flere ressurser i samarbeid mellom toll og politi. Men mer må gjøres, mener han.

– Når jeg reiser langs kysten får jeg mange bekymringsmeldinger og hører rykter om at ulike personer har etablert seg og driver med denne typen ulovligheter.

Per Sandberg mener tallene begynner å bli så store at myndighetene risikerer å miste kontrollen over bestandstallene.

– Vi har bekymringer knyttet til bestanden av kysttorsken fra før. Og vi trenger ikke noen kjeltringer fra andre land til å gjøre dette problemet større for oss.