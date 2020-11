Vil omorganisere åpen gruppe

Norges Kystfiskarlag mener det bør vurderes nærmere å regulere åpen gruppe uten maksimalkvoter og kun med garanterte kvoter. - Det vil gi mindre kappfiske, og den enkelte får mulighet til å planlegge året uten risiko for å tape torskekvantum ved et stopp i fisket, skriver laget, som setter spørsmålstegn ved at fartøykvotene i gruppa går markert ned, til tross for at totalkvoten går opp.