Vil påby redningsvest i alle fritidsbåter

Tryg Forsikring frykter tidenes ulykkessommer på havet og ønsker derfor et påbud om reningsvester i alt av fritidsbåter.

Mange ferske båtførere og reiseforbud til utlandet vil bety rekordmange fritidsbåter på vannet denne sommeren.

- Vi frykter tidenes ulykkessommer, med alt for mange omkomne på sjøen i år, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Nå vil selskapet påby bruk av redningsvest i alle fritidsbåter.

Vil skjerpe kravene

Seks av ti omkomne fra fritidsbåt i fjor brukte ikke redningsvest.

– Vi mener påbudet om bruk av redningsvest må skjerpes inn, og at det må bli påbudt med bruk av vest i alle båter, sier han.

Dagens regler påbyr bruk av vest bare for båter under åtte meter.

– Du drukner like godt fra en stor båt som fra en liten. Derfor mener Tryg at det skal være påbudt med vest også dersom du er utendørs i en fritidsbåt på over åtte meter, sier Irgens.

Rekordstort båtsalg

Årets båtsalg har vært rekordstort, og sammen med restriksjoner på nordmenns utenlandsferie er det grunn til å tro at mange vil ta ferie i fritidsbåt denne sommeren. I fjor omkom 29 personer i fritidsbåtulykker i Norge.

– Vi frykter at tallet i år vil bli høyere, sier Irgens.

Han oppfordrer alle som er om bord i fritidsbåt å bruke vest, også der det i dag ikke er påbudt.

– Redningsvest i båt skal være like naturlig som sikkerhetsbelte i bil. Husk også å ta på vest før du går om bord i båten - det er også personer som drukner fra kaier og brygger når de skal om bord i båten sin.