Vil regulere fisket

Havforskere frykter for arten og vil derfor gjerne få fisket inn i mer ordnede former.

Foto: Nofima

I dag reguleres leppefiskene under ett. Det er satt en totalkvote på 18 millioner leppefisk de siste tre årene. Åtte av dem likt fordelt på Sørlandet og i Midt-Norge, mens ti millioner er satt av til fiskerne på Vestlandet. Ingenting er sagt om hvor mye som kan tas av hver art, melder Fiskeribladet på sine nettsider.

- Alle snakker om «leppefisk», men artene er veldig forskjellige, sier Anne Berit Skiftesvik, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Berggylten, grønngylten og bergnebben har ulike størrelser, levetid og alder for å bli kjønnsmoden.

- Berggylten er jeg veldig bekymret for om den ikke blir mer regulert. For den vil vi nok anbefale egen kvote for neste år, sier Skiftesvik til nettstedet. Denne arten kan bli 30 år gammel.

- Har du noen idé om hvor stor kvoten kan bli?

- Nei, det må vi se på de forskjellige områdene og se hvordan fisket er i år. Referansefiskerne kan si noe om utviklingen over tid. Og så vil vi se på størrelsesfordelingen i forskjellige populasjoner for å se hvordan det står til med dem, sier hun videre.

- Hvor komplisert er det å regulere berggylten for seg?

- Selvfølgelig, vi hadde jo ønsket å ha mange flere registreringer. Men vi ser at noen av artene fanger de mer av enn før etter ønske fra oppdretterne og at fangstene per enhet kan gå ned. Da vet vi det er for mye. Vi vil anbefale en kvote så vi er sikre på at det ikke er noen fare.

Ifølge Fiskeribladet har 211 fartøy allerede i år fått kvoter.