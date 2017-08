Vil renske mens forskerne teller krabbe

I år vil årets opprensking av tapte fiskeredskap samordnes med områder som stenges i forbindelse med Havforskningsinstituttes årlige kartlegging av bestanden av kongekrabbe.

I de stengte områdene vil det være forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre teiner i sjøen, melder Fiskeridirektoratet.

Også uregulerte områder

Nytt i år er at også området utenfor kvoteregulert område blir stengt i en periode i forbindelse med årlig opprensking etter tapte fiskeredskap.

- Det er en forutsetning både for bestandskartlegging og effektiv opprensking at stengingene overholdes, framholder Fiskeridirektoratet som også poengterer at de fortsatt ønsker tilbakemelding om tapt redskap.

Tar i bruk ROV

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper vil startet i Øst-Finnmark den 22. august med fartøyet M/S «Vendla». I år vil vi også bruke ROV under arbeidet med teinerydding i Finnmark.

Fremdriften vil følge den periodevise stengingen av fiske etter kongekrabbe med teiner. Varanger - Kinnarodden (22.-26.8), Kinnarodden – Ø 26 (27.-31.8), vest for det kvoteregulerte området (30.8 – 4.9).