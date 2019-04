Vil selge mer enn klippfisk til Brasil

Fra før er Brasil en stor klippfisk-kunde, men fiskeriministeren vil også at sambalandet skal kjøpe mer laks.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik har møtt sin brasilianske kollega Tereza Cristina i Brasils hovedstad Brasila, der temaet selvsagt var sjømathandelen mellom de to landene. Både vilkårene for eksporten av norsk klippfisk og laks, og de pågående frihandelsforhandlingene mellom EFTA og Mercosur var viktige temaer da de to statsrådene møttes for politiske samtaler.

Åpne for laks

- Brasil er en av våre viktigste handelspartnere utenfor EU. I møtet med Tereza Christina understreket jeg viktigheten av forutsigbare rammer basert på internasjonale standarder for handelen mellom våre to land, slik at de norske eksportørene vet hva de skal forholde seg til. Vi ønsker også å åpne opp det brasilianske markedet for eksport av norsk laks, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Interesse

- I januar i år innførte Brasil nytt regelverk for saltfisk og klippfisk som gjør handelen mer forutsigbar, men det gjenstår fortsatt noen uklarheter som eksperter fra norske og brasilianske myndigheter skal drøfte videre i dag i Brasilia.

- Brasil viste stor interesse for norsk fiskeri- og oppdrettsforvaltning, og ønsker å samarbeide nærmere på disse områdene. Jeg inviterte også min brasilianske kollega til Norge, sier Nesvik.

Problemer

Landene var også enige om at internasjonalt samarbeid mellom de store havnasjonene er viktig for å løse problemer som ulovlig fiske, forsøpling av havet og bærekraftig matproduksjon til en økende verdensbefolkning, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.