Vil senke seikvoten med en firedel

Gjelder for 2022 for Nordsjøen og områdene rundt, skriver Havforskningsinstituttet. Også torskekvoten anbefales senket.

ICES kom i dag med kvoteråd for 2022 for botnfiskbestandene i Nordsjøen og områdene rundt. Kvoterådet for sei er at det ikke skal fiskes mer enn 49 614 tonn, som er en nedgang på 24 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Grunnen til nedgangen for sei er dårlig rekruttering, og at gytebestanden går ned, sier havforskar Bjarte Bogstad.

Lite endring for torsk

For torsk i Nordsjøen er rådet på inntil 14 276 tonn, som er 3 prosent lavere enn rådet for 2021. Gytebestanden for torsk er nedjustert fra i fjor. I tillegg er også gjenoppbyggingsmålet redusert, siden det nå tar utgangspunkt i bestandsnivået for perioden 1998-2020, mens det tidligere også tok hensyn til at bestandsnivå og rekruttering var høyere i tida før 1998. Disse to faktorene gjør at kvoterådet blir lite endra fra i fjor.

– Historisk sett er dette svært lave råd både for sei og torsk, som er de to viktigeste botnfiskbestandane i Nordsjøen for norske fiskere, sier Bogstad.

Mer hyse og kvitting

Bogstad opplyser at ICES tilrår at hysekvoten går opp med 86 prosent til 128 708 tonn, og kvoten for kvitting opp med 236 prosent til 88 426 tonn. For hyse er rådet høyere enn på mange år, på grunn av at årsklassene 2019 og 2020 er sterke. Hovedgrunnen til at rådet går opp for kvitting er at referansepunktene er endret. Rådet for rødspette går ned med 15% til 142 508 tonn, og rådet for lysing ned med 27% til 75 052 tonn. For disse fire bestandene utgjer norsk fiske en liten del av totalfangsten.

Oppdateringer i november

– Kvoterådene for Nordsjøen kan hvert år bli revurdert om høsten på grunnlag av oppdatert informasjon, slik at en må regne med at noen av råda da kan bli endret, sier Bogstad.

De oppdaterte råda blir offentliggjort 5. november.