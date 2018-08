Vil sette ned foten for olje

Etter at toneangivende Ap-politikere i Bodø har snudd i oljesaken, kommer det meldinger om at også sentrale Troms-topper er i ferd med å tippe samme veg.

Ifølge Troms Folkeblad mener flere Ap-topper i Troms at tiden er inne for at partiet sier nei til konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, én gang for alle.

Fylkesleder i Troms og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth ble glad for å høre at sentrale Ap-folk i Bodø har snudd fra å ønske seg et kompromiss med litt åpning og litt vern, til å nå gå inn for full fredning.

- Det er fremtidsrettet, og de har en god begrunnelse for hvorfor de snur. Vi er enig, og har ment det samme i Tromsø og Troms lenge. At det nå skjer bevegelse i Bodø og Nordland, har stor betydning for saken, sier Myrseth.

Hun sier det ikke er aktuelt å bli med på et nytt kompromissvedtak på neste landsmøte.

- Nei, denne gangen godtar vi ikke noe kompromiss. Tiden er inne for å si nei til konsekvensutredning. Nå går vi mot et valg, og da er det greit å ha klargjort standpunktet i saken. Den er såpass viktig for mange langs kysten som har havet som arbeidsplass, og som fullt forståelig er opptatt av denne saken, sier hun til Troms Folkeblad.

Stortingsrepresentant fra Troms, Martin Henriksen, stiller seg bak Myrseths syn.

- Jeg tror folk flest hadde problemer med å forstå hva vi mente. Vedtaket var med på å flytte Ap fra et standpunkt om å konsekvensutrede alle områdene, til å kun utrede et av tre. Så det gikk i riktig retning. Men jeg er enig med ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, om at vi trenger å få ei enda tydeligere satsing på fiskeri og havbruk. Vi vil ha næringer som er langvarig og gir lokale ringvirkninger. Det er alfa og omega for oss, og da er LoVeSe et helt spesielt område, sier Henriksen til avisa.