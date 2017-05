Vil sjekke fisketuristene

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (A) vil at Skatteetaten, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og politiet skal kikke i kortene til de som driver med fisketurisme i hennes kommune.

Foto: Øystein Ingilæ

– Nordkapp kommune har fått tilbakemeldinger fra aktører i turistnæringen, om at det finnes aktører innen fisketurisme i kommunen som driver sin virksomhet ulovlig, sier Hansen til iFinnmark.

- Disse rapportene går på at aktører ikke betaler skatt og merverdiavgift, det er arbeidsmiljørelaterte forhold, og at enkelte bedrifter systematisk legger til rette for uttak av større kvanta enn det som er lovlig å ta med over grensen, sier hun.

Store seriøse aktører

I følge Hansen er det store, seriøse aktører i kommunen som har tipset henne om dette, og hun har fått flere tips over tid. Hansen viser også til at det ukentlig er meldinger om turister som blir stoppet på grensen med for mye fisk, så problemet er der.

– Og det gjelder nok ikke bare for oss i Nordkapp, men for flere andre kystkommuner, sier Hansen.

- Dersom forholdene som er beskrevet stemmer, ser Nordkapp kommune svært alvorlig på dette, understreker ordfører Kristina Hansen overfor avisen.

Ber om aksjoner

Hun ber derfor etatene alene, eller samlet i en felles aksjon, om å gjennomføre kontroller av reiselivsbedrifter som driver turistfiske i Nordkapp kommune.

Hansen viser til at Nordkapp kommune er en stor reiselivskommune, der flere hundre tusen besøkende kommer til Magerøya hvert år. Mange av disse kommer for å drive turistfiske, og kjøper tjenester av flere titalls leverandører av slike produkter.

– At virksomheten drives lovlig er viktig for alle, da ulovlig virksomhet bidrar til å undergrave hele næringen. Lovlige bedrifter kan ikke konkurrere med bedrifter som ikke betaler skatt, og som ikke følger arbeidsmiljølovens bestemmelser.

- Undergraving

- Dersom noen bedrifter bidrar til at kunder kan frakte mer enn tillatt kvanta selvfanget fisk ut av landet, er dette en undergraving av turistfiske som næring, og kan i ytterste konsekvens føre til at lokal fiskebestand overbeskattes, uttaler Hansen. Hun mener dessuten det er behov for bedre verktøy som regulerer fisketurisme i fremtiden.

- Dagens system basert på tillit fungerer dessverre svært dårlig.