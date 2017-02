Vil sjekke plast-opptaket

Nofima vil blande mikroplast i fôret til torsk i fangenskap for å se hvor mye den faktisk tar opp i kroppen.

Prosjektkoordinator André Bogevik sier til NRK at mikroplasten bare vil utgjøre en liten prosentdel av dietten til fisken.

– Vi skal sjekke hvordan tarmen reagerer på mikroplasten. Vi tror ikke det vil ha noen anatomisk påvirkning. Mest sannsynlig vil mikroplasten gå gjennom tarmen uten at det fører til noe særlig irritasjon på tarmvevet. Men vi vet av tidligere litteratur at miljøgiftene kan tas opp via tarmen, og gå via blodbanen til ulike organer, og deretter påvirke fysiologien til fisken, sier Bogevik til NRK.