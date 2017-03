Vil skape en samlet front

Langs store deler av kysten i nord slipes nå knivene mot Per Sandbergs forslag om fri trålerne fra leveringsforpliktelser. Nå vil fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet i Troms, Kari-Anne Opsahl, samle landsdelen til en felles front.

Foto: Troms Arbeiderparti

– Forslaget til Sandberg kan få enorm betydning for landsdelen vår, hvor fiskeindustrien fortsatt står sterkt. Dersom pliktsystemet forsvinner kan det medføre nedleggelse og sentralisering, sier Kari-Anne Opsahl til NRK.

Sammen med fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms, Cecilie Myrseth, maner hun til en felles samling mot det kontroversielle forslaget.

– Det er snakk om verdiene våre, og hvor de skal bli værende. Vi kan ikke akseptere at vi i Nord-Norge bare blir en råvareleverandør for de store konsernene lenger sør i landet, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

Vil samle Nord-Norge

De frykter at forslaget om å fjerne pliktsystemet kan føre til enda flere nedleggelser og mer fraflytning fra kystsamfunnene i Nord-Norge.

Derfor inviterer Myrseth og Opsal nå alle politikere i Nord-Norge som deler deres syn til en felles kamp mot fiskeriministerens planer.

Hun framholder at dette ikke en Arbeiderparti-sak.

- Skal vi bli hørt må vi samle alle de tverrfaglige kreftene som finnes i landsdelen. Saken skal behandles på Stortinget og vi har dårlig tid, så her må vi samle oss kjapt, sier Myrseth.

Om kort tid vil de invitere til et møte, for å diskutere strategien i kampen mot Per Sandbergs planer, melder NRK.