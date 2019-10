Vil skape nordnorsk gigant

Eierne av Salten Fiskeindustri AS og Salten Salmon AS har signert en intensjonsavtale om å fusjonere selskapene. Målet er å skape en av Nord-Norges største sjømatselskap.

Avtalen er et ledd i begge selskapers vekststrategi, med mål om å bygge et felles sjømatkonsern basert på bærekraftig verdiskaping fra råstoffkildene av villfisk - og oppdrettslaks fra Helgeland og nordover, skriver partene i en pressemelding.

Etableringen av Salten Fiskeindustri AS og Salten Salmon AS har ifølge meldingen blitt godt tatt imot av markedet. Økt etterspørsel etter laks og klippfisk har ført til at eierne nå øker satsingen. Det fusjonerte selskapet har som mål å bli en av de største innenfor foredling, salg – og eksport av sjømat fra Nord-Norge. For å oppnå en allsidig kundetilpasset produktlinje med økte volummål har fusjonspartene også besluttet å tilføre det nye selskapet hundre millioner kroner i økt egenkapital gjennom emisjon innen 1. Juli 2020.

Nytt liv i Alstad fabrikken

Denne vekststrategien krever økt arealbehov. Produksjon av lakseprodukter vil vokse i eksisterende fabrikklokaler på Rønvikleira i Bodø. I tillegg vil Salten Fiskeindustri i legge til rette for foredling av hvitfisk i den tidligere MaxMat-fabrikken på Alstad i Bodø. Det vil skje allerede før jul.

Det nye sjømatkonsernet vil etter fusjonen få fire adskilte operative fabrikker:

1. Lakseforedling på Rønvikleira

2. Klippfiskproduksjon (nybygg) på Rønvikleira

3. Hvitfisk foredling på Alstad

4. Hvitfiskmottak/foredling på Korsnes i Tysfjord.

I tillegg skal samarbeid med kjøpestasjoner på hvitfisk, samt markedssamarbeid med Polar Quality AS og Saltenlaks AS styrkes ytterligere.

- Godt fundament

- Avtalen sikrer et godt fundament rundt vår volumsatsing på klippfisk i Bodø sier daglig leder Sigurd Rydland i Salten Fiskeindustri AS, som også legger til at dette ikke hadde vært mulig uten et tett samarbeide med Salten Aqua gruppen.

Styreleder Geir Wenberg i Salten Salmon AS er fornøyd med at der nå er fremforhandlet en god, felles løsning som sikrer økt lokal bearbeiding av lokalt/regionalt råstoff - både innenfor hvitfisk og laks. At dette tidsmessig, uten særlig avbrudd også avløser drift i Alstad fabrikken er svært godt nytt for arbeidsmarkedet – og Bodø som by.

Wenberg og Rydland er samstemte i at en langsiktig industriell satsing er helt avhengig av moderne fabrikkløsninger med høy kapasitet og differensierte markedskanaler for å lykkes.