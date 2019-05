Vil skremme sjøfuglen bort fra garna

Hvert år drukner trolig mellom 4.000 og 8.000 sjøfugl i forbindelse med det kystnære garnfisket i Norge, viser en ny forskningsstudie.

– Vi har funnet klare trender for når og hvor sjøfugl går i garnet, og i tillegg variasjoner i type sjøfugl som fanges. Dette gjør det mulig å skreddersy tiltak for å hindre bifangst av sjøfugl, istedenfor å innføre generelle og nasjonale tiltak, sier forsker Kim Magnus Bærum i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en artikkel publisert på forskning.no.

Stor studie

Bærum er en av forskerne bak en av de største enkeltstudiene internasjonalt på bifangst av sjøfugl i det kystnære garnfiskeriet.

Forskerne har analysert nesten 16.000 turer, fordelt over ti år og 43 forskjellige båter. Studien beregner hvor mange fugl som sannsynligvis dør innenfor et fiskeri og et geografisk område. Forskerne estimerer at mellom 4.000 og 8.000 sjøfugl årlig drukner som følge av bifangst i hele den kystnære garnfiskeflåten. Antallet fordeler seg omtrent likt mellom dykkende fugler og fugler som beiter i overflaten.

Innsikt

– Det er viktig å poengtere at det totale antallet sjøfugl som utilsiktet fanges i forbindelse med garnfiske drives opp av flere ekstreme tilfeller, hvor 20-100 fugler fanges på én enkelt tur. Ved å få innsikt i hvor og når det skjer, kan vi bidra til å unngå disse tilfellene og dermed redusere det totale omfanget av bifangst mye, forteller Bærum.

Skremmetiltak

Foreløpig er det forsket lite på konkrete tiltak for å hindre at sjøfugl blir fanget i fiskegarn, men forskerne har noen tanker rundt problemet.

- Én er å sette garn som i større grad er synlig for fugl, men ikke for fisk. En annen er å utstyre garnene med såkalte «pingere» som gir fra seg lyd, og som dermed kan skremme fuglene. Disse tiltakene er spesielt egnet for garn som settes grunt og nær kystlinjen, og de er mest aktuelle i Finnmark og Troms i tidsrommene januar-april og oktober-desember, sier Bærum.

En del av fuglene hekter seg også fast i garnet fordi de kommer for nært under trekking. Forskeren mener det bør være mulig å lage skremmeanordninger som fungerer også her.