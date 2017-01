Vil snakke om Kina

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg inviterer sentrale bedriftsledere til et møte om Kina 30. januar.

Foto: Dag Erlandsen

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet på sine nettsider. - Statsrådene ønsker å møte norsk næringsliv for å diskutere muligheter og utfordringer som vil åpne seg i det kinesiske markedet, skriver departementet.

Normalisert

Norge og Kina normaliserte handelsforbindelsene igjen rett før jul, forhandlingene om frihandelsavtale skulle gjenopptas og nå er det fullt trøkk for å komme inn, ikke minst fra fiskerinæringa. Norges Sjømatråd gikk raskt ut og lovet økt satsing i Kina og en bedrift som Norway King Crab i Bugøynes lovet å være i posisjon tidlig på nyåret.

- Jeg ser frem til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina så raskt som det er praktisk mulig. Dette vil være en prioritert sak som jeg vil jobbe aktivt med fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Voldsom etterspørsel

- Kina har potensial til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentligvis vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, sier fiskeriminister Per Sandberg.