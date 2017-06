Vil stanse økningen

Opposisjonen på Stortinget sier de vil stanse Per Sandbergs vedtak om økt kvotetak dersom de vinner valget til høsten.

Det har vakt reaksjoner at Per Sandberg på sin siste kontordag før ferien effektuerte saken om økt kvotetak. Saken har ligget i skuffa i over et år etter at høringen ble gjennomført. Mange hadde derfor ventet at spørsmålet om hvor mange kvoter man skal få slå sammen per båt ble utsatt til behandlingen av Eidesen-utvalgets innstilling.

En runde Fiskeribladet har gjort blant politikere i Ap, SV og Sp forteller tydelig at opposisjonen har til hensikt å stanse økningen dersom de kommer til makta etter høstens valg.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener Sandberg har gått ut over sine fullmakter.

- Sandberg fikk beskjed om å vente til behandlingen av Eidesen-utvalget. Det burde han gjort her også, sier Fylkesnes til Fiskeribladet.