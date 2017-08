Vil stenge grensa helt

SV mener det må innføres forbud mot utførsel av turistfisk inntil man har fått bukt med smuglerproblemet.

Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, tar gjennom NRK til orde for et totalforbud mot utførsel av fisk. Forbudet bør ifølge Fylkesnes gjelde frem til man har løst problemet med smugling.

- I dag kan turister ta med seg en ganske stor kvote med fisk ut av landet. Vi mener det er opphavet til at folk driver på med fiskesmugling, sier Fylkesnes, som mener et forbud vil gi et kraftig signal som vil dempe lysten til å drive ulovligheter.

– Nå er det rene ville-vesten-tilstander langs kysten der turister kommer og tar med seg enorme mengder ut av landet ulovlig. Det må det bli slutt på. Tollvesenet sier selv at det de har tatt så langt bare er toppen av isfjellet.

Fiskeriminister Per Sandberg avviser forslaget, og mener det vil ramme aktører som ikke har gjort noe galt.

– Da blir det intet eksistensgrunnlag for de næringene og de små bedriftene som faktisk lever og vokser på dette langs kysten vår. Men smuglerne, kjeltringene, de vil fortsatt bestå. For de bryr seg ikke om regelverk, sier Sandberg til NRK.

Han antyder at et strengere regelverk rundt turistfisket vil være på plass i løpet av 2018.

Som kjent har regjeringa tidligere i sommer vedtatt en forskrift som vil pålegge fisketuristvirksomheter å registrere seg, samt registrere fangstene løpende. Gjester som fisker ved bedrifter som registrerer seg kan få føre ut 20 kilo filét, mens de andre får kvota si redusert til 10 kilo. Muligheten for å ta med seg en såkalt troféfisk i tillegg forsvinner også.