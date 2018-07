Vil stramme inn for åpen gruppe

- Fiskere som ønsker å fiske torsk i åpen gruppe, bør fiske andre arter for minst 100.000 kroner.

Foto: Erik Jenssen

Det er et av flere forslag som arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag foreslår etter overfisket av torsk i åpen gruppe i år.

Utvalget hadde møte tirsdag denne uka og kommer med flere forslag rundt denne problemstillingen. Vedtaket er nå sendt Norges Fiskarlag som i andre halvdel av neste måned skal møte Nærings- og Fiskeridepartementet.

- Vi er tilfreds med at departementet allerede nå tar tak i denne saken. Vi beklager at reguleringen av torskefisket i åpen gruppe har vært så vidt dårlig at en har fått et formidabelt overfiske av gruppekvoten. Dette skyldes i første rekke at maksimalkvotene ble satt for høyt ved årets begynnelse. Dette har brakt oss i en situasjon der gruppekvoten pr. uke 25 er overfisket med ca 11.000 tonn. Det sier seg selv at dersom dette kvantumet skal trekkes fra neste års gruppekvote vil det bli lite igjen til gruppen for å fiske på. Det er derfor nødvendig å finne en måte å tilføre gruppen kvantum på slik at den kan få en anstendig gruppekvote å fiske på, heter det i arbeidsutvalgets vedtak.

- Norsk totalkvote i 2019 vil sannsynligvis bli redusert i forhold til 2018. Det betyr at gruppekvoten til åpen gruppe som i utgangspunktet dermed vil ligge på omtrent 20.000 tonn vil bli redusert til under 10.000 tonn som følge av at årets overfiske skal trekkes i fra grunnet kvotefleksordningen. Et så lite kvantum vil føre til at en i realiteten ikke har noen funksjonell åpen gruppe. Arbeidsutvalget vil derfor foreslå at neste års gruppekvote tilføres et kvantum på 7.000 tonn fra norsk totalkvote før fordeling på alle gruppene.

- Når det gjelder tiltak som bør drøftes med Nærings- og fiskeridepartementet på møtet 23. august må følgende tas med:

Deltakelsen i gruppa må fortsatt reduseres ved at forskrifter for føring av fisker-manntallet endres slik at det blir vanskeligere å bli tatt opp i fiskermanntallet. Bl. a bør kravet til at inntekt fra andre yrker ikke overstiger et visst beløp justeres betydelig ned både på landsbasis og for det særlige virkeområdet nevnt i Manntallsforskriftens § 2a. Her er det særlig viktig å holde fokus på pensjonister fra andre yrker som en har en mistanke om i dag enkelt kan tilfredsstille dagens krav til manntallsføring.

I tillegg må det settes krav til at den som skal tas opp i manntallet er norsk statsborger. Dagens krav om "bosatt i Norge" er alt for lett å unngå.

Fiskere på blad A må tildeles halvparten så stor kvote som en person som har fiske til heltidsnæring.

Dersom et fartøy i åpen gruppe eies av et AS eller ANS må det settes krav til at en bestemt manntallsført fisker skal stå for minst 50 % av eierskapet slik at en bestemt person er knyttet til fartøyet som eier.

Deltakelse i fisket i åpen gruppe torsk må knyttes opp mot fiske på andre arter. Arbeidsutvalget foreslår derfor at for å få anledning til å fiske torsk i åpen gruppe så må vedkommende ha fisket for minst kr. 100.000,- etter andre arter i 2019. Et slikt krav vil ikke være mulig å innføre allerede for neste år, men her må en også tenke litt langsiktig slik at en kan få en viss grad av forutsigbarhet også i denne gruppen.

- Arbeidsutvalget vil avslutningsvis poengtere at dersom vi skal ha en form for åpen allmenning i fiskeriene er en nødt til å gjøre noen grep for at gruppa fortsatt skal ha forutsigbare driftsbetingelser, heter det i vedtaket.