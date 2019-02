Vil styrke samarbeidet i viktig sjømatmarked

Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Japan i mars.

- Japan er Norges viktigste sjømatmarked i Asia. Det er på mange måter det markedet i verden som har hatt størst betydning for det norske lakseeventyret. I fjor eksporterte vi sjømat for nesten fire milliarder kroner til Japan, og vi ønsker å styrke og utvikle det gode samarbeidet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriministeren reiser til Japan 10.-15. mars. Nesvik skal møte representanter for både norsk og japansk sjømatnæring, og gjennomføre politiske samtaler for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom våre to land. Han vil blant annet diskutere spørsmålet om en økonomisk partnerskapsavtale mellom Norge og Japan.

- Norsk oppdrettsnæring er verdensledende og vi opplever økende interesse for råvarene våre, men også for løsningene våre. Å bidra til bedre markedsadgang er viktig for Norge, sier Nesvik.

Fiskeriministeren vil også besøke havnebyen Choshi hvor mer enn tusen personer bearbeider norsk makrell til det japanske markedet. Japan er Norges desidert viktigste marked for makrell og nær 90 prosent av importert makrell i Japan kommer fra Norge. Det er også planlagt et besøk til verdens største fiskemarked, Toyosu i Tokyo.

Fiskeriministerens besøk vil bygge videre på tre tiår med sjømatsamarbeid med Japan. For 30 år siden spiste ikke japanerne rå laks, før en norsk delegasjon reiste til Japan i 1985 og banet vei for den norske sjømaten. Nå er den norske laksen en selvskreven del av japansk sushikultur.

- Japan er et viktig sjømatmarked, ikke bare for laks og ørret, men også makrell og kongekrabbe. Japanerne er store sjømatkonsumenter og de er opptatt av kvalitet. Det at norsk sjømat er så ettertraktet i Japan er et kvalitetsstempel i seg selv, sier fiskeriministeren.